Big Shot Boxing é um jogo de boxe onde você tem que lutar para subir no ranking para encerrar sua carreira no Hall da Fama do boxe! Comece escolhendo um lutador, contrate um treinador e aprenda alguns movimentos. Acerte seu oponente com um soco, cruzado ou gancho e certifique-se de manter a guarda elevada. Jogue uma boa combinação para atordoar seu oponente. Ganhe marcando mais pontos ou por nocaute! Suba a escada e certifique-se de treinar suas habilidades ao longo do caminho, como saúde, força, queixo e recuperação. Ao cair em uma luta, você tem 10 segundos para se recuperar. Ganhe algum dinheiro para personalizar seu personagem com luvas, shorts e botas. Existem também várias conquistas para você desbloquear vencendo partidas, ganhando títulos e defendendo seu título. Você chegará ao Hall da Fama? Controles: Seta para a direita - jab Seta para a esquerda - crossX - uppercut Z - blockSobre o criador: Big ​​Shot Boxing foi criado por Colin Lane. Ele é conhecido por seus outros jogos: Wrassling, Dunkers, dunkers-2, Touchdowners, Knight Brawl, Battle Golf e muitos mais! Todos eles podem ser jogados no Poki!

Site: poki.com

