Punchers é um simulador de boxe 3D onde você pode realizar sua fantasia de seguir carreira no boxe. Os gráficos envolventes e realistas darão a você a sensação de estar lutando no ringue. Existe até um modo de câmera lenta onde você pode sentir a luta de uma perspectiva cinematográfica. Gancho de direita, gancho de esquerda! Você já está viciado em Punchers, não é? Direção Lean - WASD ou teclas de seta Punho Esquerdo - R ou <Punho Direito - T ou>Punchers foi criado por Vardan Aleksanyan. Confira seus outros jogos Lampada Street e Striker Dummies no Poki!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Punchers. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.