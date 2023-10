Casual Cube é um jogo de plataforma de quebra-cabeças estilizado e desafiador, onde você confia em seus instintos para sobreviver. Aperte o cinto e deixe o Casual Cube levá-lo em um passeio emocionante! Não se esqueça de pegar os power-ups no caminho e fique atento às surpresas!Pule para a esquerda ou para a direita para prosseguir no palco que revelará inúmeros obstáculos e oportunidades.Tecla de seta para a esquerda - A ou para a esquerdaDireita - D ou Seta para a direita KeyCasual Cube foi criado por Akos Makovics. Ele também criou Papery Planes e Air Hockey Championship Deluxe no Poki.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Casual Cube. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.