Acelere com sua moto pelas montanhas geladas em Moto X3M 4: Winter! Este jogo de moto desafia você a dirigir em pontes feitas de bastões de doces e outras guloseimas. Ande de moto passando por bonecos de neve e árvores de Natal com Rudolph, a Rena do Nariz Vermelho, e Papai Noel! Moto X3M Winter também é chamado de Moto X3M 4: Winter, pois é a quarta parte desta série de jogos de motor de sucesso, que inclui Moto X3M 5 Pool Party e o mais recente Moto X3M Spooky Land. Colete todas as estrelas que puder ganhar em cada nível para atualizar sua moto e, por fim, comprar o trenó do Papai Noel para completar os níveis. O Moto X3M Winter foi desenvolvido pela Madpuffers em dezembro de 2017. Eles são os criadores por trás de toda a série Moto X3M. e truques, dê uma olhada na descrição da página do jogo Moto X3M. Aqui você descobre como aumentar a velocidade, reduzir o tempo e muito mais!É assim que você joga Moto X3M Winter:

