Estoure as bolhas do feriado! Neste jogo arcade festivo, você ajudará o duende do Papai Noel a limpar o céu nevado. Procure um conjunto de peças correspondentes e estale o grupo para pontuar. Há sinos amarelos, árvores de Natal verdes e bastões de doces roxos. Você pode usar uma bomba colorida para transformar um grupo inteiro. Em Bubble Charms Xmas, você subirá de nível a cada 500 pontos. Lance uma bola de fogo para destruir todas as bolhas no seu caminho. Para eliminar os bloqueadores de pedra, é necessário remover todas as peças circundantes!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Bubble Charms Xmas. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.