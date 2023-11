Comemore o dia 25 de dezembro com uma roupa festiva! Poki Christmas Dress Up permite que você use muitos tipos diferentes de roupas de Natal. Você pode experimentar o chapéu de Papai Noel, orelhas de elfo engraçadas e um lenço de bengala doce. Depois, use um par de brincos de visco e um colar de estrelas para Noel. O guarda-roupa da sua senhora está repleto de vestidos verdes e vermelhos, saias estampadas e suéteres quentes. Você pode combinar lindas leggings de floco de neve com uma saia azul e branca. Depois, complete o look de Natal com um par de chinelos de rena!

Site: poki.com

