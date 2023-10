Mika's Candy Adventure é um jogo casual criado por Fumingo. Seu objetivo é empurrar cupcakes e colocá-los nos locais corretos. Quando todos os cupcakes estiverem no lugar certo, você poderá avançar para o próximo nível. Você pode usar o power-up de desfazer para reverter seus movimentos, repensar e jogar novamente. Este é o jogo de quebra-cabeça mais delicioso já feito. Você pode ajudar Mika a salvar todos os cupcakes?Mover - WASD / Setas Zoom - Roda do mouse / Deslizar duas vezesMika's Candy Adventure foi criado pela Fumingo, uma empresa de desenvolvimento de jogos com sede na Argentina. Você pode jogar o outro jogo de habilidade Bonk Beach Ball no Poki de graça!

