Dos criadores da lendária Candy Crush Saga chega Candy Crush Soda Saga! Doces exclusivos, combinações mais divinas e modos de jogo desafiadores repletos de refrigerante roxo e diversão! Esta aventura de quebra-cabeça de dar água na boca saciará instantaneamente sua sede de diversão. Junte-se a Kimmy em sua jornada para encontrar Tiffi, trocando e combinando seu caminho através de novas dimensões de jogo mágico. Enfrente esta Saga Sodalicious sozinho ou jogue com amigos para ver quem consegue a pontuação mais alta! As atualizações mensais da temporada trazem missões únicas e jogabilidade emocionante para você explorar! Complete missões para progredir no Passe de Temporada enquanto ganha recompensas e boosters para ajudá-lo em sua Saga. Mostre seu lado competitivo na Corrida de Episódios! Competir contra outros jogadores para ver quem consegue completar os níveis mais rápido e progredir mais rápido. Ou trabalhe em equipe no modo de jogo 4 em linha, onde os jogadores trabalham juntos por recompensas Sodalicious!

Site: king.com

