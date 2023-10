Dos criadores de Candy Crush Saga e Farm Heroes Saga, King apresenta Pet Rescue Saga! Combine dois ou mais blocos da mesma cor para passar de nível e salvar os animais de estimação! É sua função criar combinações e libertar os animais de estimação, mas lembre-se: os movimentos são limitados, então planeje-os com cuidado. Suas habilidades em quebra-cabeças serão testadas com horas de diversão combinando cubos! Desafie-se nesta saga intrigante sozinho ou jogue com seus amigos para ver quem consegue a melhor pontuação!

Site: king.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Pet Rescue Saga. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.