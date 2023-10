Há uma nova jogadora na cidade, a agitada Jelly Queen, e ela está aqui para desafiá-lo para um jogo de Candy Crush Jelly Saga! Quaisquer que sejam seus movimentos favoritos, é melhor torcer para que eles sejam Jellylicious o suficiente para enfrentar a poderosa Jelly Queen. O jogo imparável e espalhado! A nova Candy Crush Jelly Saga está repleta de modos de jogo, recursos e batalhas contra chefes encantadores com a Jelly Queen! Jogando como Jenny, exiba seus movimentos Jellylicious e revezem-se trocando doces contra a agitada Jelly Queen. Cada movimento doce espalhará mais geléia e quem espalhar mais vencerá o nível! Há novos doces esplêndidos, um novo reforço maravilhoso e um mundo de sonho nas copas das árvores para explorar também no Reino dos Doces! Royal Championship é o novo modo VS do Candy Crush Jelly Saga. Os jogadores competirão 1:1 em rodadas rápidas em tempo real! Ganhe um grande pacote de recompensas completando uma sequência de vitórias consecutivas e terminando na metade superior da tabela de classificação. Quanto mais alta for a posição, maior será a recompensa! Você tem o que é preciso? Enfrente esta deliciosa Saga sozinho ou jogue com amigos para ver quem consegue a pontuação mais alta!

Site: king.com

