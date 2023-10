Torne-se um gênio do controle da gravidade para vencer a corrida! O G-Switch permite mudar a direção da gravidade. Sempre que estiver correndo, você pode inverter-se para evitar o perigo. Acerte checkpoints no modo solo ou compita com outros 5 jogadores em um torneio futurista de corrida! Sobre o criador: O G-Switch foi criado pela Serius Games, o criador do G-Switch 2 e do G-Switch 3.

Site: poki.com

