Vire a gravidade para seguir em frente no G-Switch 2! Esta sequência futurística permite competir contra outros 7 jogadores no mesmo dispositivo. Sua missão é correr, virar e pular mais longe do que todos os outros. Continue mudando a direção da gravidade! Sobre o criador: O G-Switch 2 foi criado pela Serius Games, o criador do G-Switch e do G-Switch 3.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com G-Switch 2. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.