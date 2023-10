Temple Run 2: Holi Festival é um jogo de corrida sem fim desenvolvido pela Imangi. Comemore o Festival Holi nos templos coloridos reimaginados em Temple Run 2! Pegue o ídolo de ouro e fuja evitando todos os obstáculos e armadilhas que encontrar pelo caminho. O mapa do Festival Holi adiciona um pouco de vibração à experiência clássica de Temple Run 2, desde as cachoeiras de arco-íris até as frágeis colunas polvilhadas em várias cores. Você está pronto para uma nova aventura emocionante?Temple Run 2: Holi Festival é um novo mapa na segunda parcela do mega sucesso Temple Run. Foi criado por Imangi. Jogue seus lendários jogos de corrida sem fim Temple Run 2, Temple Run 2: Frozen Shadows e Temple Run 2: Jungle Fall em Poki! Colete moedas grátis, pule um segundo antes de chegar perto das bordas, atualize as estatísticas do seu personagem, cronometre seus saltos bem salte duas vezes os obstáculos e certifique-se de completar os objetivos do estágio. Você pode jogar Temple Run 2: Holi Festival no seu navegador sem instalar ou baixar gratuitamente no Poki.No. Como o jogo é uma corrida sem fim, o templo não tem fim; o jogador joga até que o personagem colida com um grande obstáculo, caia na água ou seja ultrapassado pelos macacos demoníacos. Você precisa de uma conexão com a Internet para jogar Temple Run 2: Holi Festival em Poki. os principais antagonistas de Temple Run e sua sequência, Temple Run 2. Eles perseguem o jogador em sua busca para recuperar o ídolo dourado. Colete moedas e preencha o medidor de energia em Temple Run 2: Holi Festival para desbloquear um aumento temporário de velocidade e invencibilidade. Abra "Habilidades" e toque em um poder que você deseja melhorar, como Duração do Escudo, Ímã de Moeda e Distância de Aumento.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Temple Run 2: Holi Festival. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.