Temple Run 2: Spooky Summit é um jogo de corrida sem fim onde você escapa dos horríveis macacos demoníacos e evita todos os obstáculos e armadilhas que são encontrados ao longo do caminho. É semelhante à experiência clássica de Temple Run 2, mas com um tema assustador de Halloween! Seja um lobisomem e passe por caminhos traiçoeiros cheios de teias de aranha pegajosas, fantasmas de abóbora assombrados, rios venenosos e viscosos, cavernas escuras assustadoras, pontes de ossos frágeis e muito mais. Mas apresse-se! Os monstros macacos malvados ainda estão perseguindo você! O mapa Spooky Summit adiciona um pouco de emoção à experiência clássica de Temple Run 2. Você está pronto para uma aventura familiar, mas nova e emocionante? Aproveite a temporada de Halloween com um mapa totalmente novo para assombrar seus pesadelos!Temple Run 2: Spooky Summit é um novo mapa na segunda parcela do mega sucesso Temple Run. Foi criado por Imangi. Jogue seus lendários jogos de corrida sem fim Temple Run 2, Temple Run 2: Frozen Shadows, Temple Run 2: Jungle Fall e Temple Run 2: Holi Festival no Poki!Colete moedas grátis, pule um segundo antes de chegar perto das bordas, atualize seu personagem estatísticas, cronometre seus saltos bem sobre obstáculos de salto duplo e certifique-se de completar os objetivos do estágio. Você pode jogar Temple Run 2: Spooky Summit em seu navegador sem instalar ou baixar gratuitamente no Poki.No. Como o jogo é uma corrida sem fim, o templo não tem fim; o jogador joga até que o personagem colida com um grande obstáculo, caia na água ou seja ultrapassado pelos macacos demoníacos. Você precisa de uma conexão com a Internet para jogar Temple Run 2: Spooky Summit em Poki. os principais antagonistas de Temple Run e sua sequência, Temple Run 2. Eles perseguem o jogador em sua busca para recuperar o ídolo dourado. Colete moedas e preencha o medidor de energia em Temple Run 2: Spooky Summit para desbloquear um aumento temporário de velocidade e invencibilidade. Abra "Habilidades" e toque em um poder que você deseja melhorar, como Duração do Escudo, Ímã de Moeda e Distância de Aumento.

Site: poki.com

