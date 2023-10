Chair.io é um jogo io engraçado onde você tem que derrubar outros jogadores de uma plataforma enquanto está em uma cadeira de escritório. É como estar nos carrinhos de choque de uma feira de diversões e você gostaria de poder fazer isso na vida real. Bata nos outros jogadores o mais forte que puder para afastá-los! O jogo contém uma configuração de torneio onde primeiro você precisa superar as rodadas de qualificação, antes de chegar às quartas de final. Vença as quartas de final e você estará classificado para as semifinais e talvez até para a grande final! Certifique-se de atualizar seu personagem com power-ups, como maior potência de colisão e mais velocidade.Move - cursor/clickChair.io foi criado por Kiemura. Este é um estúdio para dois homens baseado na Finlândia. Kiemura também criou o Piranh.io

Site: poki.com

