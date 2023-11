Stickman Army: Team Battle é um jogo de luta stickman criado pela Playtouch. Este jogo stickman é um jogo legal baseado em turnos, onde a cada turno você pode escolher aumentar o tamanho do seu exército, melhorar as habilidades de seus lutadores atuais ou usar ferramentas extras para derrotar seus stickmen inimigos. Lute contra um exército inimigo de stickman e tente eliminar seu líder. Quanto mais exércitos você derrota, mais experientes seus stickmen ficam e mais fortes seus inimigos ficam. Complete o jogo destruindo todos os exércitos do inimigo.Stickman Army: Team Battle é um jogo HTML5 que você pode jogar no Poki tanto em seu desktop quanto em seu dispositivo móvel em seu navegador gratuitamente. Controles:Stickman Army: Team Battle é um jogo baseado em turnos. Quando chegar a sua vez: - Use o mouse para selecionar se deseja 1) Aumente seu exército 2) Melhore suas habilidades/armas 3) Use uma arma especial - Aperte o botão vermelho para iniciar o girador e pressione-o novamente para parar, para que você veja qual atualização você recebe. Sobre o criador: Exército Stickman: Team Battle foi criado pela Playtouch. Eles também são os criadores de outros jogos Stickman Army e Stickman Fighter.

