Duck Life é um jogo de aventura online onde você treina um pato para correr em três modalidades: correr, voar e nadar. Você pratica cada uma das disciplinas individualmente para aumentar o nível do seu pato. O objetivo é ganhar prêmios em dinheiro suficientes para reconstruir sua fazenda que foi devastada por um tornado. As moedas são ganhas treinando ou correndo com outros patos. Certifique-se de que seu pato tenha energia para corridas, comprando e alimentando-o com sementes na loja. O prêmio em dinheiro também pode ser usado para comprar seus chapéus elegantes de pato ou novas cores.Originalmente construído em Flash, Duck Life foi convertido para Unity WebGL para que o jogo permaneça disponível na web para desktop.Duck Life é criado pela Wix Games, com sede no Reino Unido . Eles também são os criadores de Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life 4 e Duck Life: Battle.

