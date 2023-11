Ducklings é um jogo IO fofo onde você é um pato carinhoso que pega patinhos perdidos no lago. Você está nadando para coletar o máximo de patinhos perdidos que puder encontrar para trazê-los com segurança para o seu ninho. No entanto, há um problema, pois você não é o único pai carinhoso no lago; outros patos tentarão roubar seus patinhos de você para que recebam a honra e as atualizações em seu ninho por salvá-los. Para cada patinho salvo, você avança para o próximo nível. Você terminou o jogo após o nível 400! Evite esses outros patos e proteja seus patinhos o melhor que puder... Ah, e fique atento aos barcos a motor no lago, pois eles vão atropelar você.

Site: ducklings.io

