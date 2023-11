Ferge.io é um jogo de tiro em primeira pessoa online do popular gênero de jogos .io. Derrote seus oponentes; coletar moedas; comprar cosméticos e skins para armas; torne-se o número um na tabela de classificação. Ganhe chapéus de personagem. Equipe novas armas. Cause mais dano. Jogue com amigos ou contra jogadores online em tempo real.

