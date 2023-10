You Only Livez Twice, também conhecido como YOLT, é um jogo onde você precisa sobreviver como humano contra a horda de zumbis. O jogo possui 7 níveis em diferentes ambientes como uma floresta, uma cidade, uma fazenda e um antigo navio da marinha. A dificuldade por nível varia de tutorial a quase impossível. A propósito, isso não precisa ser um problema, porque depois de ser comido pelos zumbis, você pode simplesmente se juntar a eles e pegar os humanos. Você pode completar os níveis com status A como humano ou status B como zumbi.WASD - moveMouse - lookClick - shootYou Only Livez Twice foi criado por Ben McMahan. Ele foi o ex-criador principal do conhecido Google Doodles.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com You Only Livez Twice. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.