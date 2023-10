Bomba é um jogo de plataforma de ação criado pela Nitrome. Neste jogo, seu objetivo é guiar nosso personagem usando o mouse ou o dedo para alcançar todas as estrelas designadas sem tocar nas paredes ou em qualquer objeto em movimento. Viaje até um dos distribuidores de bombas e agarre-os, depois destrua todos os inimigos e aglomerados de musgo. Vá em frente e desfrute de 30 níveis emocionantes cheios de explosões e aventura. Este é o melhor jogo clássico de evitar o mouse que você pode jogar online gratuitamente!Ativar/selecionar personagem - Clique ou toqueSolte a bomba - Clique (se estiver segurando uma)Bomba foi criada pela Nitrome como um jogo flash e posteriormente emulada em HTML5 pela AwayFL. Jogue outros jogos flash do Nitrome no Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Cave Chaos, Cave Chaos 2, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Cobaia Verde e Cobaia Azul

Site: poki.com

