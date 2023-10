Bearsus é um jogo de ação onde você joga como um urso lutador enfrentando outros ursos em várias arenas de luta. Lute com facilidade graças ao esquema de controle clássico e insuportavelmente simples de dois botões! Escolha entre 8 ursos de luta livre jogáveis ​​com movimentos combinados, para que você possa criar seu próprio estilo único. Afie suas garras e entre no modo Arcade, onde você joga contra 5 ursos pardos e desbloqueia novos lutadores e paletas coloridas. Você também pode jogar contra um furrend no modo 2 jogadores. Se quiser um desafio ainda maior, você também pode experimentar o Modo Infinito, onde sua saúde é transferida da rodada anterior. Você é forte o suficiente para se tornar o campeão da floresta usando suas mãos de urso?Bearsus foi desenvolvido pela ARF Games em 2022. Este é o primeiro jogo deles no Poki!Você pode jogar Bearsus gratuitamente no Poki.Bearsus pode ser jogado no seu computador e celular dispositivos como telefones e tablets.

Site: poki.com

