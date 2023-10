Você já se perguntou como seria vagar pela floresta como um cervo de dez pontas ou uma corça veloz? Mostre seus chifres em Deer Simulator, um jogo onde você anda pelo mundo como um cervo. Infelizmente, você tem que tomar cuidado com ursos, lobos e caçadores, mas também pode encontrar um companheiro, começar uma família de filhotes e deixar a floresta linda para seus descendentes. Fortaleça você e sua família mastigando folhas verdes. Existem mais de 60 espécies de cervos no mundo real, e várias estão representadas neste jogo. Complete desafios selvagens para ganhar moedas para personalizações. Deixe seu cervo tão bonito quanto você deseja com marcações exclusivas.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Deer Simulator. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.