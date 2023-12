Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Conq.io no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

Conq.io é um jogo multiplayer no qual você deve conquistar o mundo! Você começa em um mapa cheio de pequenos reinos e vilas. Você terá que gerenciar e comandar suas aldeias e tropas para dominar as cidades de outros jogadores. Conquiste o mapa inteiro e você vence! Fique de olho no seu suprimento de comida! Como disse Napoleão: “Um exército marcha sobre o estômago”, então sem comida significa que suas tropas não podem lutar. Assumir o controle de quadrados no mapa e conectá-los às suas cidades garantirá que a comida continue chegando, então tente manter seu reino conectado. Você é estratégico o suficiente para vencer no Conq.io?

