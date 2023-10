Cookin' Truck é um jogo de gerenciamento de culinária criado por Spirkop. Você já quis dirigir seu próprio food truck? Então Cookin' Truck é o jogo para você! Abasteça seu caminhão e adicione receitas para atrair o máximo de clientes e vendas possível. Mas tenha cuidado! Você precisará administrar sua comida, dinheiro e tempo com sabedoria. Faça com que as pessoas voltem para mais e você permanecerá no mercado! Gerencie mal seu inventário e seus dias de culinária podem acabar! Controles: Rato - Clique para jogar Sobre o criador: Cookin' Truck é criado pela Spirkop com sede na França.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Cookin' Truck. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.