Irrational Karate

Nocauteie o oponente vermelho no Karatê Irracional! Este jogo de luta 3D permite socar, chutar e desviar durante as lutas. Você pode realizar vários ataques rápidos seguidos para atordoar seu oponente. Revise suas estatísticas no modo Ego Boost!

Site: poki.com

