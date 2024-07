Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Shapes Game no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Jogue o Jogo das Formas e identifique as formas escolhendo imagens à direita que tenham formato semelhante ao padrão fornecido à esquerda. Shapes Game é um divertido jogo de quebra-cabeça no qual os jogadores terão a oportunidade de conhecer mais formas de objetos por meio de ilustrações. Este será um jogo adequado para as crianças brincarem para reconhecer corretamente as formas geométricas. Um modelo será fornecido à esquerda e imagens de objetos à direita. Observe atentamente para escolher os objetos à direita que tenham o mesmo formato dos da esquerda. Assim, as crianças aprenderão rapidamente como reconhecer imagens e formas geométricas.

