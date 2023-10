Amazing Sticky Hex é um jogo de quebra-cabeça que dá um novo toque ao gênero correspondente. Este é um quebra-cabeça hexagonal que requer encontrar o movimento certo para resolver todo o quebra-cabeça. Você precisa arrastar e soltar uma das joias coloridas no bloco principal para que ela abranja o maior número possível de blocos. Às vezes é difícil descobrir qual bloco é o correto, então sinta-se à vontade para usar dicas e power-ups sempre que tiver dúvidas. Usar uma dica pode destacar o bloco que você precisa preencher com a cor apropriada. Quanto menos movimentos você fizer para terminar o nível, mais estrelas você ganhará. Repita os níveis para alcançar todas as 3 estrelas se não tiver sucesso na primeira vez. Você consegue terminar todos os níveis em Amazing Sticky Hex com apenas alguns movimentos? Não se esqueça de compartilhar com seus amigos para que você possa comparar suas pontuações! Arraste e solte uma das joias em um bloco para que ela inclua o máximo de blocos possível. Você ganha se conseguir preencher todas as peças sem pular.Amazing Sticky Hex foi criado por Amazing Hedgehog. Jogue seus outros jogos casuais no Poki: Amazing Bubble Breaker, Amazing Solitaire, Amazing Sudoku, Amazing Spider Solitaire, Amazing Word Fresh, Amazing Bubble Connect e Amazing DominoesVocê pode jogar Amazing Sticky Hex gratuitamente no Poki.Amazing Sticky Hex pode ser jogado no seu computadores e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

