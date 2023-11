Dumb Ways to Die 3: World Tour consiste em 5 minijogos divertidos, que testarão suas habilidades! Foi originalmente desenvolvido pela Metro Trains Melbourne e pela empresa australiana de transporte público para ensinar as pessoas sobre segurança e é o terceiro da série Dumb Ways to Die. Em Dumb Ways to Die 3: World Tour você é colocado no centro de Dumbville, uma cidade cheia de perigos. Ganhe moedas jogando minijogos para consertar as casas destruídas e perigosas de Dumbville. O perigo está em toda parte, mas você pode salvar o dia e manter Dumbville seguro jogando Dumb Ways to Die 3: World Tour no Poki!Controles:Teclas de seta - MoveSpace - Jump/flySobre o criador:Dumb Ways to Die 3: World Tour é criado pela Metro Trains Melbourne, com sede na Austrália. Eles também são os criadores de Dumb Ways to Die e Dumb Ways to Die 2: The Games.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Dumb Ways To Die 3: World Tour. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.