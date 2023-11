Papa's Pizzeria é um jogo de culinária criado pela Flipline Studios. Pegue sua massa e prepare-se para uma deliciosa aventura na pizzaria! Você está a caminho de se tornar a melhor pizzaria da cidade. Anote pedidos, prepare a massa, adicione coberturas e sirva pizzas cuidadosamente fatiadas para todos os seus clientes malucos. Controle cada etapa do processo de confecção da pizza e faça malabarismos entre cada área do restaurante. Mude para a Estação de Topping para adicionar uma variedade de coberturas a cada pizza. Vá para a Bake Station para cozinhar as pizzas no forno até que estejam assadas corretamente. Salte para a Estação de Corte para cortar a pizza em fatias perfeitas. Cada estação é uma experiência prática, onde você precisa arrastar, deslizar e tocar durante o processo de construção da pizza. Use suas dicas suadas para comprar upgrades de restaurante e chapéus para vestir, e você também pode decorar seu lobby com móveis e pôsteres da Loja de Móveis. Você consegue transformar sua pizzaria na rede de fast-food mais famosa do mundo?Selecione, arraste e mova ingredientes - Botão esquerdo do mouseA Papa's Pizzeria foi criada pela Flipline Studios e posteriormente emulada em HTML5 pela AwayFL. Jogue também outros jogos do Papa's Games no Poki: Papa's Burgeria, Papa's Taco Mia e Papa's Freezeria

Site: poki.com

