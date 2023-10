Papa's Sushiria é um jogo de gerenciamento de restaurante criado pela Flipline Studios. Prepare saborosas refeições de sushi para clientes famintos! Você acabou de conseguir um novo emprego no Papa's Sushiria. Depois de passar pelo treinamento, você estará pronto para preparar diversos tipos de peixes. Atenda cada pedido de comida e bebida rapidamente para ganhar o máximo de gorjetas!Selecione, arraste e mova os ingredientes - Botão esquerdo do mouseO Papa's Sushiria foi criado pela Flipline Studios. Jogue também outros jogos do Papa's Games no Poki: Papa's Burgeria, Papa's Pizzeria, Papa's Taco Mia, papa-s-freezeria, Papa's Scooperia

