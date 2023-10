Papa's Bakeria é um jogo de gerenciamento de restaurante onde você gerencia uma padaria. Sua tarefa é preparar e servir tortas deliciosas para satisfazer seus clientes fiéis. Não se esqueça de completar todas as conquistas e atender todos os clientes VIP para maximizar o sucesso da sua padaria! Compartilhe a Papa's Bakeria com seus amigos e mostre a eles que você pode projetar e gerenciar a melhor padaria da cidade! Você consegue desbloquear todas as receitas especiais em Papa's Bakeria?Selecione, arraste e mova ingredientes - Botão esquerdo do mousePapa's Bakeria foi criado pela Flipline Studios e posteriormente emulado em HTML5 pela AwayFL. Jogue seus outros jogos do Papa no Poki: Papa's Hotdoggeria, Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria, Papa Louie: When Pizzas Attack e Papa's Taco Mia Você pode jogar Papa's Bakeria gratuitamente no Poki.Papa's Cheeseria só pode ser reproduzido no desktop por enquanto.

