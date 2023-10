Papa's Taco Mia é um jogo de culinária criado pela Flipline Studios. Construa a maior e mais maluca Taqueria que alguém já viu! Depois de vencer um concurso de comer taco, você receberá as chaves do Papa's Taco Mia! Boa sorte, porque todos os seus clientes favoritos estão de volta e trouxeram amigos. Desbloqueie todos os tipos de ingredientes e atualize sua loja com estilo e velocidade. Tente agradar aqueles mais exigentes e mistifique Jojo, o crítico gastronômico, com suas habilidades selvagens de fazer tacos! Anote os pedidos, prepare as cascas, acrescente os recheios e sirva! Use suas gorjetas suadas para comprar upgrades de restaurante e chapéus para vestir, e você também pode decorar seu lobby com móveis e pôsteres da Loja de Móveis. Você consegue transformar sua taqueria na rede de fast-food mais famosa do mundo?Selecione, arraste e mova ingredientes - Botão esquerdo do mousePapa's Taco Mia foi criado pela Flipline Studios e posteriormente emulado em HTML5 pela AwayFL. Jogue também outros jogos do Papa's Games no Poki: Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria e Papa's Freezeria

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Papa's Taco Mia. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.