Papa's Freezeria é um jogo de gerenciamento de restaurante onde você administra uma loja de sobremesas enquanto o proprietário está de licença temporária. Sirva aos clientes seus doces favoritos em diversas estações, acertando o pedido. Procure atender todos os clientes sem cometer erros para ganhar o máximo de gorjetas. Você pode então gastar o seu suado dinheiro melhorando a freezeria, as estações de sobremesas e toda a decoração da loja! Há muitos ingredientes e coberturas com os quais você precisa se acostumar, então dê uma boa olhada em todas as estações antes de entrar na hora do rush. Certifique-se de completar todas as conquistas e atender todos os clientes VIP para maximizar o sucesso da sua freezeria! Compartilhe o Papa's Freezeria com seus amigos e mostre a eles que você pode projetar e gerenciar a melhor loja de sobremesas da cidade!Selecione, arraste e mova os ingredientes - botão esquerdo do mouseO Papa's Freezeria foi criado pela Flipline Studios e posteriormente emulado em HTML5 pela AwayFL. Jogue seus outros jogos do Papa no Poki: Papa Louie: When Pizzas Attack, Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria e Papa's Taco Mia Você pode jogar Papa's Freezeria gratuitamente no Poki.Papa's Freezeria só pode ser reproduzido no seu computador por enquanto.

Site: poki.com

