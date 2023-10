Papa's Scooperia é um jogo de gerenciamento de restaurante criado pela Flipline Studios. Sirva sundaes deliciosos para filas de clientes famintos no Papa’s Scooperia. O 14º jogo da série Papa’s Restaurants, este jogo estilo arcade começa com a customização do seu personagem. Você perdeu todo o seu dinheiro visitando uma cidade enorme, mas Papa Louie vem em seu socorro oferecendo-lhe um emprego em sua nova sorveteria. Asse biscoitos deliciosos para os sundaes, coloque sorvete nos sabores que cada cliente adora e polvilhe as coberturas sobre uma porção cheia de calda de chocolate ou chantilly. Gerencie seu tempo para acumular dicas para deixar seus clientes satisfeitos. Fique atento aos clientes exigentes.Selecione, arraste e mova os ingredientes - Botão esquerdo do mousePapa's Scooperia foi criado pela Flipline Studios. Jogue também outros jogos do Papa's Games no Poki: Papa's Burgeria, Papa's Pizzeria, Papa's Taco Mia, papa-s-freezeria, Papa's Sushiria

Site: poki.com

