Papa Louie: When Pizzas Attack é um jogo de plataforma onde você embarca em uma aventura para salvar os clientes do Papa Louie do Infame Onion Ring. Seus clientes foram transformados em monstros pegajosos de pizza e precisam de você e de seu equipamento de cozinha para salvá-los. Pegue seu confiável remo e bombas de pimenta e conclua uma das 12 fases contendo monstros de pizza! Passe por Big Pauly para estocar bombas de pimenta em troca de moedas. Você sente o Pizza Panic?Papa Louie: When Pizzas Attack foi desenvolvido em 2006 pela Flipline Studios, uma equipe americana de desenvolvimento de jogos. Mais tarde, foi portado para HTML5 pela AwayFL. Confira seus outros jogos lendários no Poki: Papa's Burgeria, Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria e Papa's Taco Mia. Existem quatro mundos principais, e cada um deles consiste em três fases. Há um total de 12 fases no jogo: Campos Multigrãos, Selva de Massas, Cidade do Molho de Tomate e Campo Minado. Sargento Crushida Pepper, ou Sarge, o principal antagonista e também o mestre de todos os inimigos do jogo. Você pode jogar Papa Louie: When Pizzas Attack gratuitamente no Poki.Papa Louie: When Pizzas Attack só pode ser reproduzido no seu computador por enquanto.

