Sobremesas congeladas estão atacando os humanos! Papa Louie 3: Quando o Sundaes Attack começa na inauguração do Seaside Freezeria. Devido a um estranho acidente, os sundaes de sorvete se tornaram maus e querem matar a todos. Os melhores funcionários do restaurante do papai foram amarrados e agora você deve ajudar! Assim como em Papa Louie 1 e 2, você está armado com utensílios de cozinha profissionais. Balance suas armas e salte com cuidado para frustrar os inimigos congelados. Colete moedas e bônus de saúde para sobreviver em todos os níveis!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Papa Louie 3. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.