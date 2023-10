Vortelli's Pizza é um jogo de restaurante multijogador onde você possui uma pizzaria aconchegante e serve comida deliciosa aos seus clientes. Este jogo dá importância ao trabalho em equipe, mas você também pode jogar sozinho! Ative o botão "Restaurante Aberto" para que os clientes comecem a entrar. Vá até a caixa registradora para fazer o pedido e depois vá para a cozinha preparar a massa. Você precisará misturar água e farinha na batedeira, depois levar para a laminadora onde você molda a pizza e adiciona todos os ingredientes que o cliente pediu. Você pode escolher entre queijo, calabresa, abacaxi, presunto, molho, linguiça, etc. Em seguida, leve ao forno e espere assar até o cronômetro tocar. Não perca muito tempo, pois seus clientes podem ficar sem paciência e sair furiosos! Se você estiver com dificuldades, verifique o pote de gorjetas para encontrar algum dinheiro para comprar aparelhos e ferramentas melhores para facilitar seu trabalho. Não se esqueça de desbloquear novas estações também, pois você ficará sem espaço no balcão à medida que o restaurante ficar mais movimentado. Jogar Vortelli's Pizza com um amigo é super fácil: basta pausar o jogo e copiar o código de convite. Se o seu amigo clicar nele, ele aparecerá diretamente no seu restaurante como seu co-chef. Você está pronto para ser a melhor pizzaria da cidade? A Vortelli's Pizza foi criada pela Devortel. Este é o primeiro jogo deles no Poki!Você pode jogar Vortelli's Pizza gratuitamente no Poki.Vortelli's Pizza pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

