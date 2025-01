Software de plataformas de bots - Aplicativos mais populares - Rússia

SnatchBot

snatchbot.me

SnatchBot é uma plataforma de assistente virtual de IA inteligente que melhora e automatiza a experiência de clientes, funcionários e agentes em grande escala. A plataforma SnatchBot simplifica os fluxos de trabalho e as comunicações empresariais com uma interface baseada em mensagens que não requer conhecimentos de codificação. Com a nossa plataforma omnicanal, as ferramentas do SnatchBot suportam todo o ciclo de vida de um chatbot, desde o alojamento, desenvolvimento e teste até à implementação, publicação no seu canal preferido, como o seu site, WhatsApp, Messenger e muito mais. Todos os nossos chatbots incluem PNL, ML e reconhecimento de voz. A plataforma oferece recursos administrativos robustos, juntamente com segurança escalonável e de nível empresarial que atende a todas as exigências regulatórias. Com o omnicanal do SnatchBot, você pode especificar os canais através dos quais os usuários podem acessar seus chatbots. Além disso, você pode criar, testar e publicar bots em todos os canais com uma única API para integração ou até mesmo com um processo simples de um clique. O SnatchBot ajuda desenvolvedores ou empresas em todo o mundo a construir e monetizar chatbots de aprendizagem profunda, fornecendo acesso gratuito a uma plataforma proprietária de aprendizagem profunda, tudo para que você possa economizar dinheiro, melhorar o atendimento ao cliente ou a reputação e aumentar as vendas. O objetivo do SnatchBot é facilitar a construção de bots para qualquer pessoa. O SnatchBot elimina a complexidade e ajuda você a criar a melhor mensagem ou experiência possível para seus clientes. Fornecemos recursos administrativos robustos e segurança de nível empresarial para cumprir as exigências regulatórias. Você pode criar chatbots para solicitações diárias dos consumidores e melhorar as experiências dos clientes, como acessar as últimas notícias, reservar ingressos, pedir comida ou previsão do tempo. Reduza a fadiga do aplicativo. Automatize tarefas. Execute fluxos de trabalho. Confira nossos modelos.