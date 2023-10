Intercom é uma plataforma de relacionamento conversacional (CRP) que ajuda as empresas a construir melhores relacionamentos com os clientes por meio de experiências personalizadas baseadas em mensagens. A Intercom está sediada em São Francisco, com escritórios adicionais em Chicago, Dublin, Sydney e Londres. Em fevereiro de 2017, a Intercom tinha 100.000 usuários ativos mensais. Em julho de 2020, a Intercom tinha mais de 30.000 clientes pagantes, incluindo Facebook, Amazon e Lyft.

Site: intercom.com

