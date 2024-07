A Interactions fornece Assistentes Virtuais Inteligentes (IVA), que são ferramentas alimentadas por IA que melhoram a comunicação entre empresas e consumidores. Sua tecnologia combina inteligência artificial com compreensão humana para criar interações envolventes e eficazes. O principal objetivo do IVA da Interactions é melhorar a experiência do cliente e agilizar os processos de comunicação. O IVA da Interactions foi projetado para lidar com uma ampla gama de tarefas, permitindo que as empresas otimizem seus esforços de envolvimento do cliente. Pode auxiliar no atendimento ao cliente, garantindo que dúvidas e problemas sejam resolvidos de forma eficaz. O IVA também é capaz de fornecer conformidade com o PCI, garantindo a segurança de informações financeiras confidenciais. Além disso, pode gerenciar o atendimento social ao cliente, permitindo que as empresas se envolvam de forma eficaz com os clientes nas plataformas de mídia social. Uma das principais características do IVA da Interactions é sua capacidade de compreender e se comunicar em um nível humano. Isto significa que os clientes podem interagir com o IVA de forma natural, utilizando as suas próprias palavras e sem serem limitados por barreiras linguísticas ou consultas complicadas. O IVA também reflete a personalidade da marca da empresa, permitindo uma experiência personalizada e consistente ao cliente. Além disso, o IVA da Interactions pode automatizar tarefas transacionais ou baseadas em dados, liberando os agentes humanos para se concentrarem em questões mais complexas que requerem atenção pessoal. Isso melhora a produtividade dos agentes e cria um ambiente de trabalho mais positivo para os funcionários. No geral, o Assistente Virtual Inteligente da Interactions oferece às empresas a oportunidade de aprimorar a comunicação com o cliente, otimizar os recursos de mão de obra, melhorar a experiência do cliente e agilizar suas operações.

