Apple Music é um serviço de streaming de música e vídeo desenvolvido pela Apple Inc. Os usuários selecionam músicas para transmitir em seus dispositivos sob demanda ou podem ouvir listas de reprodução existentes. O serviço também inclui a estação de rádio da Internet Apple Music 1, Apple Music Hits e Apple Music Country, que transmite ao vivo para mais de 200 países, 24 horas por dia. O serviço foi anunciado em 8 de junho de 2015 e lançado em 30 de junho de 2015. Novos assinantes recebem um período de teste gratuito de seis meses antes que o serviço exija uma assinatura mensal. Originalmente estritamente um serviço de música, a Apple Music começou a se expandir para vídeo em 2016. O executivo Jimmy Iovine afirmou que a intenção do serviço é se tornar uma "plataforma cultural", e a Apple supostamente deseja que o serviço seja um "balcão único para cultura pop". A empresa está investindo ativamente na produção e compra de conteúdo de vídeo, tanto em termos de videoclipes e filmagens de shows que apoiam lançamentos musicais, quanto de webséries e longas-metragens. A versão original para iOS do Apple Music recebeu críticas mistas, com críticas direcionadas a uma interface de usuário considerada "não intuitiva". No entanto, foi elogiado pela curadoria de playlists, vasta biblioteca de músicas para streaming e integração com outros dispositivos e serviços Apple. No iOS 10, o aplicativo recebeu uma reformulação significativa, que recebeu críticas positivas por uma interface atualizada e com menos confusão, navegação aprimorada e maior ênfase nas bibliotecas dos usuários. A Apple Music rapidamente ganhou popularidade após seu lançamento, ultrapassando a marca de 10 milhões de assinantes em apenas seis meses. O serviço tinha 60 milhões de assinantes em todo o mundo em junho de 2019.

Site: music.apple.com

