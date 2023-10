Pandora é um serviço americano de streaming de música por assinatura, de propriedade da Sirius XM Holdings. Com sede em Oakland, Califórnia, o serviço concentra-se em recomendações baseadas no “Music Genome Project” – um meio de classificar músicas individuais por características musicais. O serviço foi lançado originalmente no mercado consumidor como um serviço de rádio pela internet, que geraria canais personalizados a partir dessas características e músicas apreciadas pelo usuário; este serviço está disponível em uma camada com suporte de publicidade e em uma versão baseada em assinatura. Em 2017, o serviço lançou o Pandora Premium, uma versão sob demanda do serviço mais alinhada aos concorrentes contemporâneos. A empresa foi fundada em 2000 como Savage Beast Technologies e inicialmente concebida como uma empresa business-to-business licenciando o Music Genome Project para varejistas como uma plataforma de recomendação. Em 2005, a empresa mudou seu foco para o mercado consumidor ao lançar o Pandora como um produto de rádio pela Internet. Pandora é um serviço freemium; os recursos básicos são gratuitos com anúncios ou limitações, enquanto recursos adicionais, como qualidade de streaming aprimorada, downloads de músicas e canais off-line, são oferecidos por meio de assinaturas pagas. Em 2019, Pandora tinha cerca de 63,5 milhões de usuários mensais ativos e 6,2 milhões de assinantes. Em fevereiro de 2019, a Sirius XM Holdings adquiriu a Pandora por US$ 3,5 bilhões em ações.

Site: pandora.com

