iHeartRadio é uma plataforma americana gratuita de transmissão, podcast e streaming de rádio de propriedade da iHeartMedia, Inc. Foi fundada em abril de 2008. A partir de 2019, iHeartRadio funciona como marca guarda-chuva nacional para a rede de rádio da iHeartMedia, agregando suas mais de 850 estações de rádio iHeartMedia locais em todo o Estados Unidos, bem como centenas de outras estações de vários outros meios de comunicação (com empresas como Cumulus Media, Cox Radio e Beasley Broadcast Group também utilizando este serviço). O serviço inclui mais de 250 mil podcasts, oferece um sistema de recomendação de música e funcionalidade sob demanda, além de permitir que os ouvintes salvem e reproduzam músicas de transmissões ao vivo em playlists digitais. Os recursos sob demanda exigem uma taxa de assinatura. O iHeartRadio está disponível em mais de 250 plataformas e 2.000 dispositivos, incluindo alto-falantes inteligentes, painéis automáticos digitais, tablets, wearables, smartphones, assistentes virtuais, TVs e consoles de jogos. A iHeartRadio lançou eventos marcantes de marca nacional começando com o iHeartRadio Music Festival inaugural em 2011. Outros eventos importantes da iHeartRadio incluem o iHeartRadio Fiesta Latina, o iHeartCountry Festival, o iHeartRadio ALTer Ego, o iHeartRadio Jingle Ball Tour nacional, o iHeartRadio Wango Tango e o iHeartRadio Music Awards. A iHeartRadio apresenta regularmente apresentações íntimas nos teatros iHeartRadio em Los Angeles e Nova York.

Site: iheart.com

