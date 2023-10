A National Public Radio (NPR, estilizada em letras minúsculas) é uma organização americana de mídia sem fins lucrativos com financiamento público e privado, com sede em Washington, DC. A NPR difere de outras organizações de mídia sem fins lucrativos, como a AP, por ter sido estabelecida por um ato do Congresso e a maioria de suas estações membros são propriedade de entidades governamentais (geralmente universidades públicas). Ela atua como distribuidora nacional de uma rede de mais de 1.000 estações de rádio públicas nos Estados Unidos. A NPR produz e distribui notícias e programação cultural. Os principais programas da organização são dois noticiários em tempo real, Morning Edition e All Things Considered à tarde; ambos são transmitidos pela maioria das estações membros da NPR e estão entre os programas de rádio mais populares do país. Em março de 2018, os programas drive time atraíram uma audiência de 14,9 milhões e 14,7 milhões por semana, respectivamente. A NPR gerencia o Public Radio Satellite System, que distribui programas da NPR e outras programações de produtores e redes independentes, como American Public Media e Public Radio. Internacional. Seu conteúdo também está disponível on-line sob demanda, em redes móveis e, em muitos casos, como podcasts.

