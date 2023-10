CNET (estilizado como c|net), anteriormente Computer Network, é um site de mídia americano que publica análises, notícias, artigos, blogs, podcasts e vídeos sobre tecnologia e eletrônicos de consumo em todo o mundo. Fundada em 1994 por Halsey Minor e Shelby Bonnie, era a marca carro-chefe da CNET Networks e se tornou uma marca da CBS Interactive por meio da aquisição da CNET Networks por essa unidade em 2008. A CNET originalmente produzia conteúdo para rádio e televisão, além de seu site e agora usa novos métodos de distribuição de mídia por meio de sua rede de televisão pela Internet, CNET Video, e de suas redes de podcast e blog. Além disso, a CNET atualmente possui edições específicas para cada região e idioma. Isso inclui chinês, francês, alemão, japonês, coreano e espanhol. De acordo com os provedores terceirizados de análise da web Alexa e SimilarWeb, a CNET é a fonte de notícias de tecnologia com maior leitura na Web, com mais de 200 milhões de leitores por mês, estando entre os 200 sites mais visitados globalmente, em 2015.

Site: cnet.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com CNET. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.