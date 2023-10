CBS Sports é a divisão esportiva da rede de televisão americana CBS. Sua sede fica no edifício CBS na West 52nd Street, no centro de Manhattan, na cidade de Nova York, com programas produzidos no Studio 43 no CBS Broadcast Center na West 57th Street. As principais propriedades esportivas da CBS incluem NFL, futebol da Southeastern Conference (SEC), basquete universitário da Divisão I da NCAA (incluindo transmissões do Torneio de Basquete Masculino da NCAA) e golfe do PGA Tour, incluindo The Masters e o PGA Championship. Esportes é CBSSports.com. A CBS comprou o SportsLine.com em 2004 e hoje o CBSSports.com faz parte da CBS Interactive. Em 26 de fevereiro de 2018, acompanhando o sucesso de sua rede de notícias online CBSN, a CBS Sports lançou a CBS Sports HQ, uma rede de notícias esportivas linear 24 horas por dia, 7 dias por semana, apenas online. A rede concentra-se inteiramente em notícias esportivas, resultados, destaques e análises. (A programação de esportes universitários e golfe da CBS Sports que ela distribui pelo ar geralmente é disponibilizada gratuitamente por meio de fluxos separados, assim como um número limitado de transmissões nacionais da NFL; o restante requer uma assinatura do CBS All Access para ser visto on-line, com a CBS Sports Programação de rede que exige uma assinatura da TV Everywhere.) A CBS Sports foi homenageada no 59º Prêmio Emmy Anual de Tecnologia e Engenharia por Realização Extraordinária em Tecnologia de Mídia Avançada para Aprimoramento Síncrono de Conteúdo Televisivo Original para Uso Interativo por seu programa March Madness on Demand. Em 31 de agosto de 2013, a CBS Sports lançou seu pacote anterior de gráficos e animação que foi usado pela primeira vez na cobertura da rede do Super Bowl XLVII. Além disso, em conformidade com o código Active Format Description #10, a CBS Sports mudou para uma apresentação em caixa de correio de proporção de 16:9 usada para todas as programações esportivas, incluindo a SEC na CBS e a NFL nas transmissões da CBS. Em 30 de novembro de 2015, a CBS Sports lançou um novo logotipo para coincidir com a cobertura da rede do Super Bowl 50. A rede também criou um novo pacote gráfico no ar que estreou como parte da programação da semana do Super Bowl da rede. Após o jogo, o pacote gráfico começou a ser utilizado em todos os eventos de programação, incluindo a produção conjunta de NCAA March Madness com Turner Sports. Os Masters, que mantêm forte controle de produção sobre seu evento, continuaram a usar o estilo gráfico mais antigo da rede, originalmente revelado em 2007, até 2019, quando lançaram um novo pacote gráfico. Além disso, as transmissões dos jogos Thursday Night Football da rede continuaram a usar o estilo gráfico originalmente usado desde sua estreia em 2014 até que os direitos desse pacote expirassem em 2018.

