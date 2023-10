Yahoo! () é um provedor americano de serviços da web com sede em Sunnyvale, Califórnia, e de propriedade da Verizon Media. O Yahoo original! A empresa foi fundada por Jerry Yang e David Filo em janeiro de 1994 e foi constituída em 2 de março de 1995. O Yahoo foi um dos pioneiros do início da era da Internet na década de 1990. Ele fornece ou forneceu um portal da Web, o mecanismo de busca Yahoo! Pesquisa e serviços relacionados, incluindo Yahoo! Diretório, Yahoo! Correio, Yahoo! Notícias, Yahoo! Finanças, Yahoo! Grupos, Yahoo! Respostas, publicidade, mapeamento online, compartilhamento de vídeos, esportes de fantasia e seu site de mídia social. No seu auge, era um dos sites mais populares dos Estados Unidos. De acordo com os provedores terceirizados de análise da web Alexa e SimilarWeb, o Yahoo foi o site de notícias e mídia mais lido – com mais de 7 bilhões de visualizações por mês – classificado como o sexto site mais visitado globalmente em 2016. Outrora um dos maiores sites da Internet. empresas, o Yahoo diminuiu lentamente a partir do final dos anos 2000 e, em 2017, a Verizon Communications adquiriu a maior parte dos negócios de Internet do Yahoo por US$ 4,48 bilhões, excluindo suas participações no Alibaba Group e no Yahoo! Japão, que foram transferidos para a empresa sucessora do Yahoo, Altaba. Apesar de seu declínio de destaque, os sites de domínio do Yahoo ainda estão entre os mais populares, ocupando o 10º lugar no mundo, de acordo com o ranking Alexa em outubro de 2019.

Site: yahoo.com

