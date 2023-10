YouTube é uma plataforma americana de compartilhamento de vídeos online com sede em San Bruno, Califórnia. Três ex-funcionários do PayPal — Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim — criaram o serviço em fevereiro de 2005. O Google comprou o site em novembro de 2006 por US$ 1,65 bilhão; O YouTube agora opera como uma das subsidiárias do Google. O YouTube permite que os usuários carreguem, visualizem, avaliem, compartilhem, adicionem listas de reprodução, denunciem, comentem vídeos e se inscrevam em outros usuários. Ele oferece uma ampla variedade de vídeos de mídia corporativa e gerados por usuários. O conteúdo disponível inclui videoclipes, clipes de programas de TV, videoclipes, curtas e documentários, gravações de áudio, trailers de filmes, transmissões ao vivo e outros conteúdos, como videoblogs, vídeos originais curtos e vídeos educacionais. A maior parte do conteúdo do YouTube é enviada por indivíduos, mas empresas de mídia, incluindo CBS, BBC, Vevo e Hulu, oferecem parte de seu material via YouTube como parte do programa de parceria do YouTube. Os usuários não registrados só podem assistir (mas não enviar) vídeos no site, enquanto os usuários registrados também podem enviar um número ilimitado de vídeos e adicionar comentários aos vídeos. Os vídeos com restrição de idade estão disponíveis apenas para usuários registrados que afirmem ter pelo menos 18 anos de idade. O YouTube e criadores selecionados obtêm receitas publicitárias do Google AdSense, um programa que segmenta anúncios de acordo com o conteúdo e o público do site. A grande maioria de seus vídeos é gratuita para visualização, mas há exceções, incluindo canais premium por assinatura, aluguel de filmes, bem como YouTube Music e YouTube Premium, serviços de assinatura que oferecem, respectivamente, streaming de música premium e sem anúncios, e anúncios. acesso gratuito a todo o conteúdo, incluindo conteúdo exclusivo encomendado a personalidades notáveis. Em fevereiro de 2017, mais de 400 horas de conteúdo eram enviadas ao YouTube a cada minuto, e um bilhão de horas de conteúdo eram assistidas no YouTube todos os dias. Em agosto de 2018, o YouTube era o segundo site mais popular do mundo, atrás apenas do Google, segundo a Alexa Internet. Desde maio de 2019, mais de 500 horas de conteúdo de vídeo são enviadas ao YouTube a cada minuto. Com base nas receitas de publicidade trimestrais reportadas, estima-se que o YouTube tenha receitas anuais de 15 mil milhões de dólares. O YouTube tem enfrentado críticas sobre aspectos de suas operações, incluindo o tratamento de conteúdo protegido por direitos autorais contido em vídeos enviados, seus algoritmos de recomendação perpetuando vídeos que promovem teorias de conspiração e falsidades, hospedando vídeos ostensivamente direcionados a crianças, mas contendo conteúdo violento ou sexualmente sugestivo envolvendo personagens populares, vídeos de menores atraindo atividades pedófilas em suas seções de comentários e políticas flutuantes sobre os tipos de conteúdo que podem ser monetizados com publicidade.

Site: youtube.com

