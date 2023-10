TikTok, conhecido na China como Douyin (chinês: 抖音; pinyin: Dǒuyīn), é um serviço de rede social chinês de compartilhamento de vídeo de propriedade da ByteDance, uma empresa de tecnologia de Internet com sede em Pequim, fundada em 2012 por Zhang Yiming. Ele é usado para criar vídeos curtos de música, sincronização labial, dança, comédia e talentos de 3 a 15 segundos, e vídeos curtos em loop de 3 a 60 segundos. A ByteDance lançou o Douyin pela primeira vez para o mercado chinês em setembro de 2016. Mais tarde, o TikTok foi lançado em 2017 para iOS e Android na maioria dos mercados fora da China continental; no entanto, só foi disponibilizado em todo o mundo, incluindo os Estados Unidos, após a fusão com outro serviço de mídia social chinês, Musical.ly, em 2 de agosto de 2018. TikTok e Douyin têm quase a mesma interface de usuário, mas não têm acesso ao conteúdo um do outro. Cada um de seus servidores está baseado no mercado onde o respectivo aplicativo está disponível. Além da sede da ByteDance em Pequim, a TikTok também possui escritórios globais, inclusive em Dublin, Los Angeles, Nova York, Londres, Paris, Berlim, Dubai, Mumbai, Cingapura, Jacarta, Seul e Tóquio. Desde o seu lançamento em 2016, o TikTok/Douyin rapidamente ganhou popularidade no Leste Asiático, Sul da Ásia, Sudeste Asiático, Estados Unidos, Turquia, Rússia e outras partes do mundo. Em agosto de 2020, o TikTok, excluindo Douyin, ultrapassou 1 bilhão de usuários em todo o mundo em menos de quatro anos. Em abril de 2020, Douyin tinha cerca de 500 milhões de usuários ativos mensais. Em junho de 2020, Kevin Mayer tornou-se CEO da TikTok e COO da controladora ByteDance, mas renunciou em 27 de agosto, apenas quatro meses após o início do cargo. Anteriormente, ele foi presidente da Walt Disney Direct-to-Consumer & International. Em 3 de agosto de 2020, o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou proibir o TikTok nos Estados Unidos em 15 de setembro se as negociações para a compra da empresa pela Microsoft ou por outra empresa "muito americana" fracassarem. Em 6 de agosto, Trump assinou duas ordens executivas proibindo "transações" dos EUA com TikTok e WeChat para sua empresa-mãe, ByteDance, com entrada em vigor 45 dias após a assinatura. Foi banido pelo governo da Índia desde junho de 2020, juntamente com outros aplicativos chineses, em resposta a um confronto na fronteira com a China.

